Jongeren vinden gewonde fietsster op straat in Helvoirt

HELVOIRT - Twee jongeren hebben dinsdagnacht direct ingegrepen toen ze op straat in Helvoirt een gewonde fietsster zagen liggen. De twee kwamen vlak na middernacht van hun werk en fietsten over de Kastanjelaan toen ze in een steeg tussen de Notenkraker en de brandweerkazerne de fietsster zagen liggen.

Het slachtoffer was volgens getuigen door de val wat warrig. Haar fiets lag over haar heen. De jongeren belden direct 112 en verleenden eerste hulp.



Snel na de melding kwam de ambulance ter plekke. De fietsster is vervolgens met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Geluk bij een ongeluk

Het is maar de vraag hoe de vrouw het er zou hebben afgebracht wanneer de twee niet toevallig voorbij waren gekomen.



Zeker na middernacht is de steeg niet direct een plek waar veel mensen voorbijkomen.