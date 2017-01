Auto vliegt in brand tijdens tanken in Dongen

DONGEN - Bij een tankstation op de Eindsestraat in Dongen is woensdagochtend een auto in brand gevlogen. Volgens omstanders gebeurde het tijdens het tanken.

De eigenaar probeerde het vuur zelf te blussen, maar dat lukte niet en dus werd de brandweer ingeschakeld. Die was snel ter plaatse maar kon niet voorkomen dat de wagen zwaar beschadigd raakte.



De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk.