N397 tussen Valkenswaard en Eersel dicht door gekantelde vrachtwagen

WESTERHOVEN - De N397 tussen Valkenswaard en Eersel is sinds woensdagochtend halfacht dicht door een gekantelde vrachtwagen. De VerkeersInformatieDienst adviseert de weg voorlopig te mijden.

Het ongeluk is gebeurd tussen Westerhoven en Bergeijk. Of er bij het ongeluk gewonden zijn gevallen, is niet bekend.