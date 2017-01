40.000 euro opgehaald voor bijzondere droom op zorgboerderij

WINTELRE - Dolgelukkig zijn Henri van de Ven en zijn vrouw Mariska van zorgboerderij de Vennekuus in Wintelre met de 40.000 euro die ze hebben opgehaald voor hun droom: een zorgboerderij voor tienermoeders. “Het is gelukt! We kunnen onze droom eindelijk realiseren!”

Het stel heeft al een varkensboerderij en zorgt al ruim acht jaar voor ‘crisiskinderen’, kinderen die nergens anders kunnen wonen. “Daar zagen we dat moeders en kinderen gescheiden van elkaar leefden en dat de moeder haar kind soms maar één uurtje per week mocht zien. Zo schrijnend”, vertelt Henri.



“Daarom willen wij graag onze garage ombouwen naar een plek waar een tienermoeder tijdelijk met haar kindje kan wonen”, legt hij uit. “Het is belangrijk dat ze voor haar kindje kan zorgen en dat ze kan doorgroeien naar meer zelfstandigheid.”



Tussen de 5 en 200 euro

Voor de verbouwing was 40.000 euro nodig en via crowdfunding werd dat bedrag binnengehaald. “Zo’n 250 mensen hebben in totaal gedoneerd. Dat waren bedragen van vijf tot tweeduizend euro. Dankzij al die mensen kunnen we nu eindelijk bouwen”, zegt Henri trots.



Over drie maanden hopen Mariska en Henri de garage klaar te hebben voor de eerste tienermoeder en haar kindje.