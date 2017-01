Bakker uit Vlijmen maakt speciale taart voor kersverse wereldkampioen Michael van Gerwen

VLIJMEN - Voor een kersverse wereldkampioen is een standaardtaart natuurlijk niet goed genoeg. En dus werkt bakker Bas Vermeulen uit Vlijmen momenteel aan een heel bijzondere taart voor wereldkampioen darts, Michael van Gerwen.

Niet alleen plaatsgenoot van de bakker, maar zelfs straatgenoot. Van Gerwen bouwt momenteel een nieuw huis achter de bakkerij van Vermeulen.



Terug naar de taart. Hoe deze eruit gaat zien, verklapt de bakker nog niet precies. Maar een sloopkogel (een van de bijnamen van Van Gerwen), een dartbord en het karakteristieke hoofd van de darter zullen volgens hem zeker terugkomen in de taart.



Niet de eerste taart

Een masterpiece dat hij woensdagavond gaat afwerken, zodat Vermeulen de taart donderdag aan zijn plaatsgenoot kan overhandigen.



Het is overigens niet de eerste keer dat de bakker een taart maakt voor zijn beroemde plaatsgenoot. Zo maakte hij al eens een taart in de vorm van een dartbord met daarin drie grote chocolade pijlen.



Verorberd in Den Braai

Van Gerwen was er volgens Vermeulen erg enthousiast over. “De taart is toen aangesneden in zijn dartscafé Den Braai hier in Vlijmen”, vertelt hij. “Michael heeft er vervolgens nog een tweet over gestuurd.”



Donderdagavond is het zover dan wordt de kersverse wereldkampioen gehuldigd in zijn woonplaats. Het moment voor Vermeulen om de taart aan te bieden.



'Niet alléén naar binnen werken'

Eén tip wil de bakker Van Gerwen al wel geven. Snijd hem weer lekker aan in Den Braai. “Want het lijkt me niet zo verstandig de taart helemaal alleen naar binnen te werken.”