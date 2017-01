Efteling houdt rekening met 7 miljoen bezoekers in 2030: 5000 bedden en mogelijk monorail

KAATSHEUVEL - De Efteling houdt rekening met het scenario dat het park in 2030 7 miljoen bezoekers per jaar zou kunnen trekken. Dat is veertig procent meer dan de 4,7 miljoen bezoekers die het park nu trekt. "Het is geen doelstelling, maar we houden er rekening mee. Streven is nog altijd 5 miljoen bezoekers in 2020. Dat zegt een woordvoerder van de Efteling na berichtgeving in het Financieele Dagblad.

Op het park zelf is ook volgens de Efteling nog wat ruimte voor uitbreiding van attracties en sprookjes. Zo wordt momenteel gebouwd aan de duurste Efteling-attractie ooit: Symbolica. Op termijn zijn er extra verkeersmaatregelen nodig, waarbij er misschien wel een monorail naar het park komt. "Het is een van de vele opties die eerder in het masterplan zijn genoemd", zo zegt een woordvoerder.



Taalcursus voor personeel

De budgetten om toeristen uit Duitsland, Belgiƫ en Frankrijk te trekken, gaan omhoog en het personeel gaat op taalcursus.



Om de hogere bezoekersaantallen te kunnen bereiken, gaat de Efteling de verblijfsmogelijkheden flink uitbreiden. Daarom wordt nu al hard gewerkt aan het nieuwe vakantiepark 'Loonsche Land' dat dit jaar nog open moet gaan. Het vakantiepark is goed voor duizend bedden. Uiteindelijk moeten er in totaal vijfduizend bedden binnen en buiten het park komen. Binnen het park worden dat er uiteindelijk drieduizend, zoals de Efteling eerder aankondigde.



De Efteling is nu al wat bezoekersaantallen betreft het grootste attractiepark van Nederland en zit Europees gezien in de top vier.