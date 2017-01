Opnieuw man uit Nuenen opgepakt voor dodelijke overval op Mien Graveland (86)

NUENEN/HELMOND - In het onderzoek naar de dodelijke overval op de hoogbejaarde Mien Graveland uit Helmond is woensdagochtend een 30-jarige man uit Nuenen aangehouden. De verdachte werd rond zeven uur in zijn huis gearresteerd.

In deze zaak werden de afgelopen maanden al twee andere verdachten opgepakt. Op 21 december arresteerde de politie een 31-jarige man, eveneens uit Nuenen. En woensdag 28 september werd in Rotterdam een 25-jarige man uit Schiedam opgepakt.



Deze twee verdachten zitten in voorlopige hechtenis. De man uit Schiedam moet vrijdag voor de rechter verschijnen. Dit in een zogenoemde pro-formazitting bij de rechtbank in Den Bosch.



LEES OOK: ‘Wanhoop zakt, maar verdriet blijft', dochter bruut gedode bejaarde (86) opgelucht over doorbraak



De 86-jarige weduwe werd op vrijdag 29 augustus 2014 door meerdere mannen overvallen in haar huis aan de Bestevaer in Helmond. Het slachtoffer raakte bij de overval zwaargewond. Ze werd opgenomen in het ziekenhuis en overleed daar nog diezelfde avond.



Veel impact

De dodelijke overval had en heeft veel impact op de nabestaanden en de inwoners van de wijk in Helmond waar Mien Graveland woonde.



Eerder werden in deze zaak al drie Helmonders van 26, 28 en 29 jaar aangehouden. Zij zaten in voorlopige hechtenis, maar werden weer vrijgelaten. De mannen zijn nog wel verdachten.





Mogelijk meer aanhoudingen

Het onderzoek naar de dodelijke overval gaat volop door, zo laat de politie weten. De politie sluit niet uit dat er nog meer aanhoudingen volgen.



LEES OOK: Zoon gedode Mien Graveland (86) bedroefd om vrijlating verdachten: ‘We kunnen het geen plek geven'