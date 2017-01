Donderdag en zaterdag wakker in een witte wereld, flitswinter in aantocht

EINDHOVEN - We kunnen ons opmaken voor een flitswinter. Donderdag en vrijdag wordt het koud, zo meldt weerbureau MeteoGroup. En donderdag en ook zaterdag kunnen we zomaar wakker worden in een witte wereld.

Donderdag is de kans op een laagje sneeuw het grootst in het oosten van de provincie. Maar in de nacht van vrijdag op zaterdag bestaat volgens MeteoGroup de kans op sneeuw op grotere schaal.



Woensdag hebben we nog te maken met regen en wellicht hagel. Maar de verwachting is dat de temperatuur in de nacht naar donderdag daalt tot rond het vriespunt. Regenbuien veranderen dan in winterse buien met vooral in het oosten van de provincie dus kans op sneeuw.



Donderdag is vervolgens een mooie, zonnige en droge dag. In de nacht naar vrijdag wordt het volgens MeteoGroup pas echt koud met een temperatuur van min zes.Een storing in de nacht naar zaterdag zorgt dan, na een opnieuw een droge dag, voor een kans op sneeuw op grotere schaal.In het weekend wordt het dan wel weer warmer dus wil je zaterdagochtend genieten van de witte wereld dan moet je er wel vroeg bij zijn.