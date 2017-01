Dakar Rally: we gaan omhoog in etappe 3 [LIVEBLOG]

SAN MIGUEL DE TUCUMáN - Etappe 3 van de Dakar Rally 2017 betekent klimmen. De coureurs gaan de hoogte in. Volg de etappe vanaf 12:00 via onze liveblog.

Etappe 3: San Miguel de Tucumán -„ San Salvador de Jujuy

Motoren/quads/auto's: proef 364 km / totaal 780 km

Vrachtwagens: proef 199 km / totaal 757 km



De etappe van vandaag bestaat uit twee delen, met daartussen een lange neutralisatie. Jurgen van den Goorbergh start iets voor twaalven als eerste Brabander aan de etappe. Bij de auto's start Erik van Loon om 13:59. De vrachtwagens vertrekken vanaf 15:30.



Je kunt de liveblog ook volgen in een groot scherm.



De etappe van dinsdag leverde geen Brabantse etappezege op, maar daar zag het wel naar uit. Peter Versluis had namelijk lang de snelste tijd.Geen enkele Brabantse Dakar-deelnemer had hele grote problemen in de tweede etappe. Wel kreeg Peter Versluis een kwartier straftijd en had Ton van Genugten een lekke band. Frank Tilburgs had vooral heel veel geluk. Hij crashte bijna tegen een huisje