Melkveehouder wil schadevergoeding na hagelschade, advocaat start procedure

SOMEREN - Een melkveehouder uit Someren start een bodemprocedure tegen zijn verzekeraar. De boer wil de schade die zijn bedrijf opliep tijdens het noodweer op 23 juli 2016 vergoed krijgen. Eerder oordeelde de rechter dat de melkveehouder geen voorschot krijgt. Reden hiervoor is dat de man wél verzekerd is voor stormschade maar niet voor zware hagelbuien.

Volgens advocatenkantoor Goorts & Coppens uit Deurne zijn er tientallen gevallen bekend van boeren die forse schade opliepen door het noodweer. "Velen krijgen geen geld uitgekeerd van de verzekeraar", zegt advocaat Maud Saes. "Tijdens een kort geding hebben verzekeringsmaatschappijen gelijk gekregen. Met een bodemprocedure willen we ervoor zorgen dat de zaak meer inhoudelijk wordt bekeken."



Tijdens een bodemprocedure heeft de rechter ook de mogelijkheid om deskundigen te raadplegen, bij een kort geding is dat niet het geval.



Geen verloren zaak

Advocaat Saes is optimistisch en denkt zeker kans van slagen te hebben. "Het is absoluut geen verloren zaak." De procedure van de melkveehouder uit Someren is de eerste, maar er volgen er zeker meer. "Want er zijn zoveel gedupeerden. Daar gaan we ons samen met Achmea Rechtsbijstand voor inzetten."



Saes verwacht dat de bodemprocedure aan het einde van het jaar wordt behandeld.



Er zijn inmiddels al meerdere zaken behandeld in een kort geding. De verzekeraars hebben daarin steeds gelijk gekregen. De melkveehouder uit Someren wil anoniem blijven.