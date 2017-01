Zoon probeert huis moeder binnen te dringen en stompt agent in gezicht

TILBURG - Een 21-jarige Tilburger heeft dinsdag een agent met zijn vuist in het gezicht geslagen. De politie spoot daarop met pepperspray in het gezicht van de man.

Een wijkagent was naar een huis in de wijk het Zand in Tilburg gegaan, omdat de bewoonster meldde dat haar agressieve zoon rond haar huis liep. Omdat hij in het verleden al veel overlast veroorzaakte had ze alle sloten vervangen zodat hij niet binnen kon komen.



Blackout

De wijkagent zag de jongen in een brandgang en sprak hem aan op zijn gedrag. Daarna belde hij bij het huis aan. Toen de bewoonster open deed probeerde de jongen binnen te dringen. Hij stompte de agent in het gezicht. Na een waarschuwing die de man negeerde spoot de wijkagent met pepperspray. Hij nam de agressieveling mee naar het bureau waar hij is verhoord. Hij verklaarde dat hij een blackout had. Hij wilde met zijn moeder praten en zijn spullen pakken. Er wordt proces-verbaal opgemaakt.