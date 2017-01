Herinneringen aan de Elfstedentocht 1997: 'Ongelooflijk koud en zwaar'

EINDHOVEN - 4 januari 1997. Een datum die bij veel mensen herinneringen oproept. Het was namelijk op die dag, twintig jaar geleden, dat de laatste Elfstedentocht werd verreden. Deed jij die dag mee, stond je langs de route óf zat je lekker warm thuis op de bank?

Ton van Schie uit Berkel-Enschot kan zich de laatste Elfstedentocht nog goed herinneren. Als echte schaatsliefhebber bond hij de noren onder en deed mee aan de Tocht der Tochten. "Om 3 uur stond ik op om zoveel mogelijk pasta te eten", blikt Van Schie terug. "Om 6 uur mocht ik starten en dat ging eigenlijk heel erg goed. Totdat we in Sneek kwamen..."



Botte schaatsen in Sneek

Want hoewel de Friezen trots zijn op hun Elfstedentocht, is er ook een anti-Elfsteden-comité. En deze club strooide bij Sneek zout op het ijs. "Dan krijg je dus heel botte schaatsen", vertelt Van Schie. "Het heeft me een uur extra tijd gekost, want onderweg heb ik mijn schaatsen laten slijpen. Het was niet te doen."



De Elfstedentocht van 1997 was niet alleen heel koud, er stond ook een fikse wind. De schaatsers kwamen bij tegenwind amper vooruit. "Dat was enorm afzien. Uiteindelijk heb ik de tocht uit kunnen rijden, maar het was echt heel zwaar", zegt Van Schie. De fervent schaatser deed ook in 1985 mee en finishte toen ook. In 1963 schaatste Van Schie ook mee, maar toen reed hij de tocht niet uit. Dat deed bijna niemand, want de editie van 1963 ging de boeken in als de zwaarste ooit.





LEES OOK: Arnold Stam reed Elfstedentocht in 1997: 'Dat het de laatste is geweest, maakt het extra speciaal'



Maar krijgen we ooit nog een Elfstedentocht? Van Schie is optimistisch: "Dat kan zomaar gebeuren. In 1997 ging het ook ineens heel hard vriezen en twee weken later konden we het ijs op. Of ik dan weer meedoe? Nee, dat zit er helaas niet meer in."



Waar waren jullie?

Waar was jij tijdens de laatste tocht der tochten? Dat vroegen we op onze Facebook-pagina.

Muriel Sijm haalde haar fotoboek tevoorschijn. Op de foto zitten haar zoons van toen 3 en 6 jaar televisie te kijken. "En ik ook nu ben ik alweer vanaf 5.30 uur aan het kijken."



Claudia John Kane werkte in die tijd bij Netwerk VSp. "Dat was de sponsor van Angenent. Dat was heel speciaal toen hij won, groot feest!"Stijn van Nuland werd pas in november 1997 geboren, maar kent de verhalen erg goed. "Ik moet al meer dan 19 jaar de verhalen van mijn vader, die langs de kant stond, aanhoren!"Miranda Leijten heeft een wel heel bijzondere herinnering aan de laatste Elfstedentocht. Zij zat in het vliegtuig terug naar Nederland. Mét een balende reiziger die een startbewijs had maar niet op tijd aan de start verscheen...De meeste mensen zaten lekker thuis voor de televisie, maar enkelen waren getuigen van de Tocht der Tochten en stonden koukleumend langs de kant. Zo ook Lia van Oort die samen met vrienden een appartement huurde in Friesland en afreisde naar de noordelijke provincie. "Een geweldige belevenis om mee te maken. Koud, maar de moeite waard."De NOS zond de Elfstedentocht van 1997 woensdag nóg een keer uit. En de winnaar? Dat was natuurlijk Hen Angenent.