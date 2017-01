Weekendtickets Best Kept Secret Festival helemaal uitverkocht

Alleen nog kaarten voor de vrijdag van Best Kept Secret Festival.

HILVARENBEEK - De weekendtickets voor het Best Kept Secret Festival in Hilvarenbeek zijn helemaal uitverkocht. Dat laat de organisatie weten op Facebook. Er zijn nu alleen nog kaarten voor de vrijdag van het driedaagse festival.

Die gaan pas in de verkoop als er namen van artiesten die op vrijdag optreden bekend worden gemaakt.



Run op kaarten

Op de eerste dag van de ticketverkoop waren de kaarten voor zondag al helemaal weg, net zoals de kaarten met verblijfplaats in bungalows, blokhutten, chalets en tenten. Later verkocht ook de zaterdag uit. Bijzonder omdat het festival nog maar twee namen bekend heeft gemaakt van artiesten die optreden. Het zijn dan ook niet de minste: de populaire Britse bands Radiohead en Arcade Fire zorgden voor een run op de kaarten.





Er zijn nog altijd geen nieuwe namen bekendgemaakt. Best Kept Secret Festival vindt eind juni plaats op het terrein van de Beekse Bergen in Hilvarenbeek.