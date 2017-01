Vier jaar cel voor veroorzaker dodelijk ongeluk op A50

DEN BOSCH - De 23-jarige Litouwer die in juni 2016 een dodelijk ongeluk veroorzaakte heeft woensdag vier jaar cel opgelegd gekregen van de rechtbank in Den Bosch. Ook krijgt hij vijf jaar rijontzegging. Het ongeluk gebeurde op de A50 bij Sint-Oedenrode, nadat de man als een dolle had gereden.

Bij het ongeluk kwam een 59-jarige vrouw uit Best om het leven. De man uit Litouwen reed 140 kilometer per uur, was onder invloed van alcohol en was niet in het bezit van een rijbewijs. Hij botste in volle vaart tegen de auto van de vrouw, die sloeg over de kop en kwam in de berm tot stilstand.



Tijdens de rit naar het politiebureau verzette de man zich hevig. Daarnaast beledigde hij de agenten.De verdachte was woensdag aanwezig in de rechtbank. Justitie eiste twee weken geleden ook vier jaar cel en een rijontzegging van vijf jaar