Auto met kinderen aan boord botst tegen brug in Uden

UDEN - Op de brug tussen de Knipperdul en de Wilsfoort in Uden is woensdagmiddag een flink ongeluk gebeurd. Een auto botste daar tegen de reling van de brug. De weg is afgesloten.

Volgens omstanders zaten er twee kinderen en een vrouw in de auto. De slachtoffers worden in de ambulance behandeld.



Op foto's is grote schade aan de wagen te zien. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.