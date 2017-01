Eindhovenaar krijgt drie jaar cel voor bezit kinderporno

DEN BOSCH - Een 54-jarige Eindhovenaar is door de rechtbank in Den Bosch veroordeeld voor het bezit van kinderporno. De man zou gedurende twaalf jaar zeker anderhalf miljoen strafbare foto's en 11.000 films in zijn bezit hebben gehad.

De man krijgt een gevangenisstraf van drie jaar, waarvan een jaar voorwaardelijk. Ook moet hij zich laten behandelen door psychologen en er geldt een proeftijd van drie jaar.



Miljoenen foto's, duizenden films

In juni 2014 werden in de woning van de Eindhovenaar 7,5 miljoen foto's aangetroffen. Volgens de rechtbank zijn minimaal anderhalf miljoen afbeeldingen strafbaar. Ook zijn duizenden video's gevonden. De rechtbank stelt dat de foto's en films zeer gewelddadig waren.



De officier van justitie eiste twee jaar cel waarvan acht maanden voorwaardelijk. De rechtbank kwam tot een hoger vonnis. De rechter rekent het de Eindhovenaar zwaar aan dat hij zo'n lange periode kinderporno heeft gedownload.