Doorrijder die Anouk Schuurmans aanreed blijft nog twee weken vast zitten

OSS - De 28-jarige man uit Nijmegen die de 22-jarige Anouk Schuurmans heeft aangereden, blijft de komende twee weken vastzitten. De man gaf dinsdag toe dat hij het meisje uit Geffen heeft aangereden en daarna is doorgereden.

De rechter-commissaris besloot woensdag dat de Nijmegenaar in ieder geval nog twee weken vast blijft zitten. Het onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding is nog in volle gang.



Anouk werd op 1 januari rond 1.00 uur aangereden toen ze vanuit haar woonplaats Geffen op weg was naar Oss. Ze werd naar het ziekenhuis gebracht en overleed daar aan haar verwondingen. De 28-jarige Nijmegenaar werd samen met twee andere mannen aangehouden, zij bleken niet bij de aanrijding betrokken te zijn.



De man bekende dinsdag dat hij Anouk heeft aangereden. Daarna reed hij plankgas weg.