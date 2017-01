Marianne Vos wint opnieuw, dit keer in Surhuisterveen

Marianne Vos was eerder oppermachting in de Grote Prijs Sven Nys. (Foto: VI Images)

SURHUISTERVEEN - Marianne Vos heeft woensdag ook de Centrumcross in Surhuisterveen op haar naam geschreven. De zevenvoudig wereldkampioene veldrijden uit Babyloniënboek heeft nu vier van de zes wedstrijden waarin ze uitkwam gewonnen.

Vos bereikte solo de finish en won de cross van Surhuisterveen voor de achtste keer. Yara Kastelijn eindigde als tweede, de Belgische Alicia Franck werd derde.



Vos keerde deze winter na twee jaar terug in het veldrijden. Zondag was ze oppermachtig in de Grote Prijs Sven Nys. Ze zegevierde ook al in Heusden-Zolder en Diegem.