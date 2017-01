Litouwer (26) verstopt zich in kledingkast bij inbraak in Roosendaal

ROOSENDAAL - Een 26-jarige man uit Litouwen is woensdagochtend aangehouden voor een inbraak in de Nispensestraat in Roosendaal. Een buurtbewoner zag de inbreker over de schutting klimmen en waarschuwde de politie.

Agenten doorzochten het huis en vonden de Litouwer op de eerste verdieping van het huis. Daar had hij zich in een kledingkast verstopt.



Bij het fouilleren kwamen gestolen sieraden van de bewoonster tevoorschijn. De man is aangehouden.