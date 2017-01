Historische verrassing door zakkend water in Cuijk

CUIJK - Het lage water in de Maas door de kapotte stuw in Grave zorgt voor een historische verrassing in Cuijk. Door de waterstand steekt er net een rij palen boven water, die hoort bij een Romeinse aanlegsteiger.

"Dat die aanlegsteiger er lag, was al wel bekend", zegt Ton van der Zanden van de werkgroep archeologie in Cuijk. In 2013 is er zelfs nog onderzoek onder water naar gedaan.



Dit culturele erfgoed onder water zorgde er ook voor dat er een gat open moest blijven in de nieuwe maaskade die in Cuijk is gebouwd. Nu kan dus iedereen waarom dat nodig was.



Stille hoop

"Het zou fijn als het water nog net iets verder zou zakken", zegt Van der Zanden. "Want dan kunnen we het nog beter zien." Ook wethouder Rob Poel van Cuijk kwam even kijken.



Hij had sowieso eind januari al een afspraak met de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed om met hen te praten over wat er met die palen moet. Laten staan of naar boven halen. Hij kwam woensdag even kijken om te zien waar ze het over hadden.