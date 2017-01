Badr Hari wil rematch tegen Rico Verhoeven

HALSTEREN - Als het aan Badr Hari ligt, komt er een nieuw gevecht met Rico Verhoeven uit Halsteren. Dat zegt Hari woensdag in een interview met de Amerikaanse website Bloody Elbow.

Verhoeven versloeg Hari vorige maand in ‘het gevecht van de eeuw’. Hari scheurde in die wedstrijd een spier in zijn onderarm. Hij moest daarom opgeven.



Mei of juni

Hari zegt tegen Bloody Elbow dat hij bijna hersteld is van de blessure. Hij hoopt in mei of juni klaar te zijn voor een herkansing tegen Verhoeven.



Het is nog onzeker of een rematch in die periode mogelijk is. De Hoge Raad velt op 7 februari een definitief oordeel in de strafzaak tegen Hari. Dan wordt bekend of de kickbokser een halfjaar de cel in moet vanwege geweld in het Amsterdamse uitgaansleven.



Verwachting

De Bredase organisator van het eerste gevecht, Cor Hemmers, sprak na de overwinning van Verhoeven al zijn verwachting uit van een nieuwe titanenstrijd. Verhoeven sprak direct na de wedstrijd al soortgelijke woorden. “Zo wil je niet winnen.”