Elke dag honderdduizenden euro's schade en heel veel problemen door kapotte stuw Grave [OVERZICHT]

GRAVE - Nu er geen schepen kunnen varen over de Maas tussen Grave en Sambeek, loopt de schade per dag in de tonnen aan euro’s. Niet alleen de binnenvaart heeft ontzettend veel last van de aanvaring bij Grave, veel andere bedrijven zijn gedupeerd door het ongeluk van bijna een week geleden.

Bij diervoederbedrijf Havens in Maashees maken ze voeding voor dieren en worden grondstoffen als maïs, tarwe en gerst per schip gebracht. Nu niet. In plaats van dat ene schip moeten er nu zestig vrachtwagens per dag komen om de grondstoffen te lossen. Schade wordt geschat op 40.000 tot 60.000 euro per week.Schade voor de binnenvaart wordt door Bureau Voorlichting Binnenvaart (BVB) geschat op 300.000 euro per dag. Normaal varen 75-100 schepen per dag langs Sambeek. Omgerekend zijn dat bijna 2000 vrachtwagens per dag. Nu vaart er dus helemaal niets meer langs Sambeek en moeten schepen een andere route volgen. Dat omvaren duurt in sommige gevallen soms wel 48 uur, berekende het BVB."Het gaat ronduit slecht, want we kunnen niet varen. Dit zorgt voor financiële problemen, want de schippers moeten wel betaald worden terwijl er geen inkomsten zijn", zegt Ton Paulus over zijn veerbedrijf. "Dit loopt in de duizenden euro's. Hoe lang deze problemen nog duren, is koffiedik kijken."Door de lage waterstand heeft de kademuur bij de haven in Grave geen tegendruk van het water. "Hierdoor kunnen er wat steentjes van die muur loskomen. Dat is verder nu niet bedreigend, maar houden we wel goed in de gaten", zegt een woordvoerder van Waterschap Aa en Maas.Het materiaal, zoals schepen en bakken, van zandafgraverij Smals volledig onbereikbaar vanwege het lage water."Onze bakken en schepen liggen namelijk in de Kraaijenbergse Plassen, terwijl de keersluis niet meer opengaat", zegt operationeel manager Ron van Valkenburg. "We lopen door het ongeluk in Grave zo'n 100.000 euro per week aan omzet mis. Op dit moment is de schade nog te overzien, maar het gaat voor grote problemen zorgen als er voor maandag niks is veranderd."Binnenvaartschipper Gijs Rink ligt met zijn schip vast. Het water is drie meter lager dan normaal, dus hij kan geen kant op. "Ik heb geen idee hoe lang het nog gaat duren. Ik loop omzet mis, maar maak wel kosten", zegt Rink.De schade aan de natuurlijk lijkt volgens Rijkswaterstaat mee te vallen. “De Maas is een regenrivier en heeft te maken met hoog- en laagwater. Oevers staan dus vaker droog”, vertelt Eric van Beekendonk van Rijkswaterstaat. Ook achter de dijken gaat van de Maas zijn er geen problemen en zijn de waterstanden nog goed.