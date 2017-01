Kan je geen afscheid nemen van je kerstboom? Breng hem naar een kerstbomenhotel!

WAALRE - Je hebt urenlang je best gedaan om hem te versieren. Dagenlang stond hij te schitteren in je woonkamer. En nu, nu moet hij weg. Maar wat als je je geliefde kerstboom helemaal niet kan missen? Dan is er het kerstbomenhotel. In Waalre wordt de boom vertroeteld en verzorgd zodat je hem volgend jaar weer kan ophalen. "Sommigen komen wel even afscheid nemen."

Een kerstbomenknuffelaar is het niet, maar Arnold Schout zorgt er wel voor dat jouw boom zo goed verzorgd wordt, dat hij volgend jaar weer 'fit' is. Plantenkwekerij Schout in Waalre doet het al acht jaar, maar er komen ieder jaar weer meer bomen.



Goed voor het milieu

"Het is natuurlijk goed voor het milieu. Daar doen de mensen het ook wel voor. Zo hoef je niet ieder jaar een nieuwe boom te kappen." Bij Arnold zullen de

komende dagen zo'n driehonderd bomen worden ingeleverd.



Versiering kan niet blijven hangen

"Maar de versiering moet er wel uit zijn. Dat hoef ik natuurlijk niet te hebben hier", lacht hij. Alle driehonderd bomen kunnen hopelijk volgend jaar weer in de woonkamer staan. "Maar soms heeft een boompje nog een jaartje rust nodig, dan verzorg ik ze hier met de kerstdagen."



Een klein detail: de boom moet bij Arnold wel een kluit hebben. Anders kan hij de grond niet terug in.