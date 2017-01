Oplichter trekt spoor van vernieling door West-Brabant

ROOSENDAAL - Hij laat een spoor van woede en verdriet achter in West-Brabant. Oplichter Gerrit van S. gebruikte onder meer kwetsbare groepen als kinderen met kanker en gehandicapten om mensen geld af te troggelen De lijst van gedupeerden groeit nog steeds.

Een paar weken geleden stond er in de fietsenzaak van Hugo Martens in Rucphen een onbekende man aan de toonbank. “Hij bood advertenties aan voor in zijn gehandicaptensportkrantje voor Sport Totaal.” Martens ging akkoord en betaalde meteen. De man zou later contact met de fietsenmaker opnemen over de lay-out.



Op Facebook geplaatst

Maar dat gebeurde niet. “Ik heb toen contact opgenomen met Sport Totaal, maar zij kenden heel die meneer niet. Toen zijn we beelden terug gaan kijken en heb ik zijn foto op Facebook gepost.



De man op de foto werd meteen herkend door juwelier Ellen Arts uit Roosendaal. Ook zij was erin getrapt. “Als het iets is voor een goed doel, dan doe ik altijd mee, dat doe je gewoon. Ik heb niet gevraagd om een legitimatie, want het zag er betrouwbaar uit. Ik heb gewoon vertrouwen in mensen.”



Ze hoorde helemaal niets meer en begon de oplichter zelf te bellen. “Hij nam steeds wel z’n telefoon op. Het was elke keer; het komt, het komt. Ik heb gezegd; dat geld is voor een goed doel, dat moet ook echt daar naartoe. Anders wijs ik je op je ethiek.”



En dat deed ze. Ellen plaatste net als Hugo Martens een foto van de man met een waarschuwing op Facebook. Maar dat hield de oplichter niet tegen. “Hij blijkt nog niet gestopt te zijn. Dat het over de rug van gehandicapten gaat, dat moet gewoon stoppen,” vindt Ellen.



Niet gestopt

Beide ondernemers hebben mede dankzij hun Facebookpost hun geld uiteindelijk teruggekregen. "Hij heeft belooft dat ie het niet meer zou doen en dat ie ging stoppen," vertelt fietsenmaker Martens. "Twee dagen later belde een collega fietsenzaak uit Rijsbergen dat ie daar had geprobeerd een advertentie te verkopen."



Factuur verscheurd

Naast de Martens Tweewielers en Ellen Juwelier werden ook twee drukkerijen uit de regio slachtoffer van Gerrit van S.. Drukker Jan Blommers uit Roosendaal werd door de man benaderd met de vraag of hij flyers kon drukken voor een Belgische klant. Bij Drukkerij Printstyle in Bergen op Zoom kwam de man met hetzelfde verhaal. "Hij weet precies mensen op de juiste manier te benaderen," aldus Blommers.



Bij Sjaak Uytdewilligen van Printstyle won hij vertrouwen door te beginnen met kleine bestellingen. Toen er een grote bestelling voor een klant uit België kwam, dacht hij dat het goed zat. Hij gaf de oplichter een factuur mee om aan de klant te geven, maar heeft zijn geld nooit meer gezien. "Hij heeft mijn factuur verscheurd en heeft zelf een nieuwe gemaakt. De klant heeft het bedrag van duizenden euro's toen naar Gerrit overgemaakt in plaats van naar mij."



Directe omgeving

Niet alleen ondernemers zijn boos op Gerrit. Ook zijn directe omgeving is verre van blij met zijn praktijken. Zij hadden naar eigen zegge geen idee totdat de foto van de oplichter ineens op Facebook stond. Uit de reacties van mensen die dicht bij Gerrit stonden blijkt dat hij met de noorderzon uit Roosendaal vertrokken is.



De politie is een onderzoek gestart naar oplichter Gerrit van S. Zij roepen gedupeerden op om aangifte te doen.