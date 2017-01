Oudere man op straat beroofd in Breda, politie op zoek naar dader

BREDA - Een man is woensdagavond beroofd aan de Galderseweg in Breda. De politie is nog op zoek naar de dader.

De oudere man stond bij zijn geparkeerde auto voor Eetcafé de 7 Heuveltjes aan de Galderseweg, toen hij werd overvallen. De dader is met zijn telefoon en portemonnee ervandoor gegaan.



Toen de hulpdiensten arriveerden, bleek de man nog enige verwondingen te hebben opgelopen. Hij is hieraan in de ambulance behandeld. Het plaats van delict is door de politie afgezet voor verder onderzoek.