Michael van Gerwen wint bijna alle prijzen op dartsgala

VLIJMEN - De man die in 2016 zo'n beetje alles won wat er te winnen viel, gaat ook op het dartgala woensdagavond in Londen met vele onderscheidingen naar huis. Michael van Gerven won 25 toernooien in 2016 en werd niet geheel onverwacht door door zowel fans, dartsbond PDC en collega's uitgeroepen tot speler van het jaar.

Ook won hij de prijs voor beste speler op ProTour-toernooien (vloertoernooien). Alleen de prijs voor beste tv-optreden van het jaar ging aan zijn neus voorbij. Die kreeg Phil Taylor, voor z'n overwinning op Van Gerwen in de Champions League of Darts.



Erkenning voor Van Gerwen

Mighty Might werd ├╝berhaupt niet genomineerd voor sporter van het jaar op het Nederlandse sportgala en nam daarom die avond niet de moeite om zich in een driedelig pak te hijsen. Maar in Londen kreeg de Vlijmse darter dan eindelijk de erkenning voor het domineren van het wereldtoneel het afgelopen jaar.



Hij was niet de enige Brabander die in de prijzen viel. Ook Tilburger Benito van de Pas, die opklom naar de vijftiende plek op de wereldranglijst, beleefde een topjaar. Benito mag zich beste jonge speler van het jaar noemen.