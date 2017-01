Met deze pikante posters wil John Vlemmix de verkiezingen winnen

EINDHOVEN - Vier jaar geleden was het een iPad voor alle Nederlanders. Nu wil professionele aandachtstrekker Johan Vlemmix door middel van sexy posters dan eindelijk die zetel in Den Haag naar zich toe trekken. En ja, die halfnaakte vrouw staat ook op de kieslijst.

Ze heet Veri en is volgens Vlemmix helemaal klaar voor de nationale politiek. "Ze heeft heel veel studies gevolgd," aldus de lijsttrekker van de Partij van de Toekomst.



Met de partij probeert Vlemmix tevergeefs de afgelopen drie verkiezingen de politiek in te stappen. "De aanhouder wint. Ik heb ook 150 nummers uitgebracht, waarvan eentje een hit is geworden. Zo kan het gaan," aldus de Eindhovenaar.