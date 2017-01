Van den Goorbergh was knock-out, twijfelt over starten en meer reacties na etappe 3 Dakar Rally

SAN SALVADOR DE JUJUY - Een harde klap voor Jurgen van den Goorbergh. De motorcoureur uit Breda sloeg dertig kilometer voor het einde van etappe 3 over de kop en ging knock-out. Dat vertelt hij tegen De Telegraaf. Hij weet nog niet of hij donderdag weer op z'n motor stapt.

Telefonisch is Van den Goorbergh, nog onbereikbaar, maar een verslaggever van De Telegraaf sprak hem in het bivak.



Paar minuten bewusteloos geweest

"Ik remde en was m’n motor voor ik het wist kwijt. Op een laag modder op de berg. Het enige wat ik weet, is dat ik een paar minuten later wakker werd. Daarna ben ik een uurtje blijven zitten om de sterretjes te laten verdwijnen. Ik kon wel terugkomen naar het bivak", zegt hij tegen de krant.



De motorcoureur is duizelig en weet daarom niet of hij donderdag nog zal starten aan de vierde etappe.



Ook quadrijder Kees Koolen uit Bergeijk vond de derde etappe zwaar, maar hij keek wel tevreden terug. “Ik zat er zo doorheen vandaag. Het was heel erg zwaar. In het begin ging het heel erg goed", zegt hij tegen Rallymaniacs "Mijn brandstofpomp was kapot, dus iedere 100 kilometer moest ik een kwartiertje stoppen. Ik heb het niet koud gehad. Er was een flinke bui, maar niet echt koud. De quad doet het goed. Ik kan het volhouden. En dat is goed, want er gaan nog een paar zware dagen komen.”