Scooterrijder gewond door botsing tegen stilstaande vrachtwagen

TILBURG - Een scooterrijder is donderdagochtend tegen een vrachtwagen geknald in Tilburg. De man raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet bekend wat voor verwondingen de man heeft. Ook is het niet duidelijk hoe de botsing precies tot stand kwam. Volgens een getuige stond de vrachtwagen stil.



Flinke schade

Het ongeluk gebeurde op de Kraaivenstraat op het industrieterrein Kraaiven in Tilburg. De scooter van de man raakte flink beschadigd.