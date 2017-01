Vandaag in Brabant gaan we allemaal naar Vlijmen voor de huldiging van Van Gerwen

EINDHOVEN - In Vlijmen worden vanavond duizenden mensen verwacht voor de huldiging van Michael van Gerwen. Afgelopen maandag werd hij in Londen wereldkampioen darts en gisteravond werd hij (uiteraard) uitgeroepen tot beste speler van het jaar. Omroep Brabant zendt de huldiging vanavond rechtstreeks uit via internet.

Wat gaat vandaag het nieuws bepalen?





Vanavond zijn alle ogen gericht op Vlijmen. Want daar wordt wereldkampioen Michael van Gerwen gehuldigd.

Oppassen op de weg. Het KNMI heeft donderdagochtend code geel afgegeven voor het hele land.

De zon schijnt volop en het is maximaal 2 tot 3 graden, in het uiterste westen van de provincie 4 of 5 graden.

De problemen door de aanvaring op de Maas bij Grave van afgelopen weekend worden alsmaar groter en beter zichtbaar. Omroep Brabant maakte met een drone beelden van het gebied.

Vier jaar geleden was het een iPad voor alle Nederlanders. Nu wil Johan Vlemmix door middel van sexy posters een zetel in de Tweede Kamer krijgen.

Het lage water in de Maas zorgt voor een historische verrassing in Cuijk. Een rij palen van een Romeinse aanlegsteiger steekt nu net boven water uit.