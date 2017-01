Auto belandt ondersteboven in sloot

MOERDIJK - Op de Blokdijk in Moerdijk is donderdagochtend een auto ondersteboven in een sloot terecht gekomen. De bestuurster kon zelf uit de wagen klimmen.

De automobiliste is nagekeken in de ambulance. Een rit naar het ziekenhuis was niet nodig.



De Blokweg, die parallel aan de A17 ligt, was volgens omstanders spekglad. Het KNMI heeft donderdag code geel afgegeven voor het hele land voor gladde wegen door bevriezing.