Politie arresteert 'zeer verwarde man' met vuurwapen bij Traverse in Tilburg

TILBURG - Bij de maatschappelijke opvang Traverse aan de Reitse Hoevenstraat in Tilburg is woensdagavond een 51-jarige man met een vuurwapen opgepakt door een arrestatieteam van de politie. De man was volgens een woordvoerder van de politie zeer verward.

De melding over de gewapende man kwam vanuit Traverse zelf, een opvangplek voor kwetsbare mensen. De instelling meldde dat een cliënt in zijn kamer zat met een pistool.



Na een tijdje gaf de man uit Tilburg zich over en nam de politie het vuurwapen in. De arrestatie is 'zonder geweld' afgehandeld, aldus de woordvoerder. Bij de arrestatie waren ook medewerkers van de GGZ aanwezig.



Niet naar bureau



Volgens de politie is de man aangehouden maar in verband met 'zijn toestand' is hij niet naar een bureau gebracht. Hij blijft onder toezicht van de GGZ. De politie onderzoekt hoe de man aan een vuurwapen kwam.