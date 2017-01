Man (42) in korte tijd twee keer opgepakt voor huisvredebreuk in Zevenbergen

ZEVENBERGEN - Een 42-jarige man is woensdag in korte tijd twee keer aangehouden voor vernielingen en huisvredebreuk in Zevenbergen.

De verdachte uit Spijkenisse was zwaar onder invloed van drank en drugs toen hij woensdagmiddag een woning binnenging. De bewoners voelden zich bedreigd door de man en waarschuwden de politie.



Schelden

Agenten hebben de verdachte uit het huis gehaald. Daarbij werden ze uitgescholden. Met een proces-verbaal op zak mocht de man het politiebureau verlaten.



Rond middernacht was de man opnieuw het huis binnengedrongen. Daarbij werd een ruit vernield. Agenten vonden de man op zolder. De bewoners waren niet thuis. De man is in de cel gezet.