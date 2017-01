Vier mannen krijgen cel- en taakstraffen voor seks met minderjarige prostituee

DEN BOSCH - De rechtbank in Den Bosch heeft donderdag cel- en taakstraffen uitgedeeld aan vier mannen die betaalde seks hadden met een minderjarig meisje dat als prostituee werkte. Twee verdachten van 49 en 50 jaar uit Oosterhout en Gemert kregen vier maanden celstraf opgelegd, waarvan drie maanden voorwaardelijk. Dat is aanmerkelijk minder dan de jarenlange celstraffen die tegen hen waren geëist.

Twee mannen uit Den Bosch en het Limburgse Stevensweert moeten een dag de cel in. Ook kregen zij een taakstraf van 150 en 200 uur opgelegd. Tegen de vier waren celstraffen tot dertig maanden geëist. De vier mannen hadden in 2013 seks met het destijds 15-jarige meisje op parkeerplaatsen en soms ook in hun eigen huis.



Hierbij was onder meer sprake van het seksueel binnendringen van haar lichaam. De 50-jarige verdachte had ook nog een paar keer seks met het meisje toen zij net zestien was. De vier kwamen in contact met haar via internet.





Bewust van jonge leeftijd

Volgens de rechtbank waren de 50-jarige en 49-jarige man zich bewust van de jonge leeftijd van het meisje. De twee anderen verklaarden zich niet te hebben gerealiseerd dat ze minderjarig was. Volgens de rechtbank hadden deze mannen moeten checken hoe oud het meisje was.



In de uitspraak heeft de rechtbank er rekening mee gehouden dat dat de delicten ruim drie jaar geleden gepleegd zijn. De zaak tegen de vier mannen diende al op 8 december vorig jaar, maar de rechtbank stelde de uitspraak uit omdat ze eerst het vonnis wilde afwachten van het gerechtshof in de Valkenburgse zedenzaak.



Schadevergoeding

Die ging om gedwongen seks van een 14-jarig meisje in het Limburgse Valkenburg. Naast de cel- en taakstraffen moeten de vier verdachten het meisje een schadevergoeding betalen.