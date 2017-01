'We kunnen gaan aftellen': ganzenborders in Vught over de helft

VUGHT - Ze zijn over de helft en de ogen zijn nog open. De vier vrienden van Scouting Vught-Noord die in Vught zitten te ganzenborden, zijn nog steeds bezig met hun wereldrecordpoging. Ze willen in het Guinness Book of Records komen door het bordspel tachtig uur lang te spelen.

“Het was wel een heel lekker moment om veertig uur op de klok te zien staan”, zegt een van de spelers, Guus Peters. “We hebben het idee dat we nu kunnen gaan aftellen.”



Hij begon dinsdagochtend samen met Max Wezenberg, Stijn van der Horst en Marcel Rubrech aan de wereldrecordpoging. “We hebben nu de tweede nacht overleefd. Die was redelijk pittig. En we beginnen ook wel behoorlijk in te kakken. Sommigen schrikken wakker als ze aan de beurt zijn. Of je hebt de verkeerde gans te pakken als je die van jou moet verzetten. Maar het gaat.”Om wakker te blijven, draait het viertal muziek. “We hebben allemaal honderd nummers op een afspeellijst gezet en alle genres komen voorbij. Van Frans Duijts tot hardcore”, vertelt Guus. Met koffie passen ze op. “Cafeïne kan op den duur juist tegen je werken.”Het huidige record ganzenborden staat op 62 uur. De Vughtenaren willen dat dus verbreken. “We gaan het gewoon halen. Daar ben ik van overtuigd”, zegt Guus. Per uur krijgt het viertal vijf minuten pauze. Ze mogen die ook opsparen, zodat ze na vier uur even twintig minuten de ogen kunnen sluiten.“Ik heb nog niet de neiging om het bord door de kamer te smijten. Het is wel zo dat we de gezelligheid en het plezier niet uit het spel moeten halen. Ganzenbord is natuurlijk heel simpel. De sfeer om ons heen en dat we in het Guinness Book of Records komen, is onze motivatie."De vrienden zijn dag en nacht te volgen via een livestream . Ook mogen mensen komen kijken in het gebouw van Scouting Vught-Noord, waar de leden de poging doen. “Het publiek heeft ons er tot nu toe wel doorheen gesleept, maar het kan zijn dat we er straks niet meer op zitten te wachten. Dan kunnen ze de livestream zien op een groot scherm in een andere ruimte.”