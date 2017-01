Oorzaak verwoestende brand bij waxbedrijf Bladel niet meer te achterhalen

BLADEL - De oorzaak van de zeer grote brand eind oktober bij waxfabrikant Koster Keunen in Bladel zal nooit duidelijk worden. Dit laat een woordvoerder van de gemeente Bladel aan Omroep Brabant weten.

“De brand was te verwoestend”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Daarom is besloten geen verder onderzoek naar de oorzaak in te stellen.” De oorzaak zal dus nooit duidelijk worden.



Het bedrijf op industrieterrein De Sleutel in Bladel werd door de brand volledig verwoest. Er was sprake van explosiegevaar en omwonenden werden geëvacueerd. Er vielen geen gewonden.



Vloeibare was op straat

Als gevolg van de brand stroomde hete vloeibare was, vergelijkbaar met kaarsvet, met liters tegelijk de straat op. Dat zorgde voor problemen op industrieterrein De Sleutel.



