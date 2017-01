Gewonde bij ongeluk in bedrijf, traumaheli opgeroepen

RAAMSDONKSVEER - Een man is donderdagochtend zwaargewond geraakt in een loods van beglazingsbedrijf Belned in Raamsdonksveer. Hij viel van een houten stellage. Na het ongeluk werd onder meer een traumahelikopter opgeroepen.

De stellage zou zijn ingestort terwijl de man erop stond. Hij viel van zo'n vier meter hoogte naar beneden. Het slachtoffer is met spoed in een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Een trauma-arts is meegegaan.



Man buiten levensgevaar

Het slachtoffer ligt nu in het ziekenhuis. Volgens de inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is de man aanspreekbaar en buiten levensgevaar.





De inspectie van SZW doet onderzoek naar het ongeval.