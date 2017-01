Kinderporno-verdachte (35) uit Oudenbosch eerder al in België veroordeeld

BREDA - Een 35-jarige man uit Oudenbosch die wordt verdacht van aanranding van minderjarige meisjes en het verspreiden van kinderporno, werd eerder in België al veroordeeld voor diverse zedendelicten. Dat bleek donderdag bij de rechtbank in Breda.

De man werd in 2012 veroordeeld in België. Volgens het Openbaar Ministerie maakte hij in Nederland in ieder geval twee slachtoffers van 10 en 16 jaar oud. Hij zette op een dreigende manier minderjarige meisjes onder druk. In sommige gevallen zou hij ze een iPhone of geld hebben beloofd om zijn zin te krijgen.



ZIE OOK: 'Man uit Oudenbosch dwong via social media jonge meisjes tot seksuele handelingen'



Bezit kinderporno bekend

De man zou onder een valse naam kinderen hebben benaderd via Facebook. Dat gebeurde tussen april 2015 en september 2015. De Oudenboschenaar heeft al bekend dat hij kinderporno in bezit had. Hij zegt te lijden aan een verslaving, waarvoor hij graag wil worden behandeld.



De rechter besloot donderdag dat de verdachte drie maanden langer vast blijft zitten. Er werd nog geen straf tegen hem geëist. Dat gebeurt op 31 maart, als de zaak inhoudelijk wordt behandeld.