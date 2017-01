Vlijmen klaar voor huldiging 'sloopkogel', duizenden fans Michael van Gerwen verwacht

VLIJMEN - Zeker vierduizend fans verwacht de gemeente Heusden donderdagavond in Vlijmen bij de huldiging van wereldkampioen darts Michael van Gerwen. “Maar wie zal het zeggen?”, vraagt een woordvoerder van de gemeente zich donderdagochtend af. Hij verwacht bezoekers niet alleen uit Vlijmen en omgeving, maar echt van heinde en verre.

Vanaf zeven uur donderdagavond begint het officiële programma op de parkeerplaats bij Zwembad Die Heygrave aan de Burgemeester Zwaansweg in Vlijmen. Daar wordt de kersverse wereldkampioen verwelkomd door loco-burgemeester Wim van Engeland. Burgemeester Jan Hamming van Heusden is namelijk met vakantie.



Maar behalve de loco-burgemeester zullen ook Commissaris van de Koning, Wim van de Donk, en vice-premier Lodewijk Asscher de wereldkampioen darts in het zonnetje zetten. Asscher feliciteerde Van Gerwen maandagavond al direct na zijn overwinning in een tweet.



Het blijft volgens de gemeente Heusden donderdag echter niet bij woorden. “Natuurlijk hebben we nog wat verrassingen voor Michael in petto”, zegt de woordvoerder van de gemeente. Of hij hiermee hint op een onderscheiding voor de Vlijmense darter is de grote vraag.Heusden had overigens alle vertrouwen in de prestaties van Mighty Mike in Londen. Al ruim voor hij de wereldtitel maandagavond in de wacht sleepte, was de gemeente al bezig met de voorbereidingen voor de huldiging. “Uiteraard waren we positief gestemd”, beaamt de woordvoerder.De gemeente hoopt dat bezoekers donderdagavond zoveel mogelijk te voet, met de fiets en wanneer ze van verder komen met het openbaar vervoer richting Vlijmen komen. Voor bezoekers die toch met de auto komen, zijn speciale parkeerplaatsen ingericht. En van daaruit worden bezoekers naar de huldigingplek bij het zwembad gewezen.Daar zou je als dartsfan zomaar getrakteerd kunnen worden op een heuse sloopkogel in gebaksvorm. Bakker Bas Vermeulen uit Vlijmen is woensdag namelijk heel de dag bezig geweest met een speciale taart voor zijn dorpsgenoot. En uiteraard ontbreken daarop groene sloopkogels niet.Een soort groene Bossche bollen die hij wil uitdelen aan het publiek. Naast Mighty Mike, wordt Van Gerwen immers ook ‘de sloopkogel’ genoemd.