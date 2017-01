Geen sneeuw, wel een sneeuwballengevecht: vanmiddag gaat het los in Valkenberg Breda

BREDA - Een witte kerst hebben we niet gekregen en ook de jaarwisseling ging zonder sneeuwvlokken voorbij. En tóch gaan een paar honderd man donderdagmiddag een sneeuwballengevecht voeren in Breda. Om drie uur ‘s middags vliegen de witte ballen op en neer.

Locatie: Park Valkenberg. Rond een uur donderdagmiddag arriveren er twee containers, gevuld met 50 ton sneeuw. Echte sneeuw. Dan barst om 15.00 het gevecht los. Volgens de Facebookpagina ‘Ultiem Sneeuwballen Gevecht’ tonen enkele honderden mensen zich geinteresseerd.



Project Snowball

Maar in Breda kan het snel gaan. Dat bleek in 2013, toen Park Valkenberg het toneel was van Project Snowball. Op Facebook verscheen een event waar meer dan duizend mensen aangaf dat ze wel een balletje wilden werpen. Het zorgde in eerste instantie voor wat huivering bij de Bredase politie en politiek.



Die hadden Project X Haren nog vers in het geheugen staan. Het gevecht van 2013 werd uiteindelijk door zo’n 650 man bezocht en er waren nul problemen. Ook donderdag worden die niet verwacht, de gemeente helpt zelfs een handje mee. Wethouder Paul de Beer gooit de eerste sneeuwbal vanmiddag.



Gaat het echt sneeuwen?

Het gevecht wordt georganiseerd door Winterland Breda. “Wij vinden het leuk”, zegt Tijs Kapteijns van Winterland. “Als het echt zou sneeuwen zou het puur toeval zijn, maar dat zou heel gaaf zijn.”