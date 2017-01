Buurtbewoner stuit op gewapende, gemaskerde mannen na mogelijke ripdeal in Tilburg

TILBURG - Gemaskerde mannen die een wapen richtten op een buurtbewoner. Mannen op het dak van een huis aan de Jachthoornstraat. Woensdagavond en vannacht was het loos in die straat in Tilburg. Hoewel het onderzoek nog in volle gang is, gaat de politie uit van een mogelijke ‘ripdeal’.

Uiteindelijk werden donderdagochtend vroeg drie bewoners van een huis aan de Jachthoornstraat in Tilburg aangehouden. Woensdagavond om tien uur kwam er een melding bij de politie binnen van een verdachte situatie in de straat. Een buurtbewoonster belde dat er mannen op het dak van een huis liepen.



Agenten kwamen ter plekke, maar konden niks ontdekken. Wel roken ze een sterke hennepgeur. Vervolgens belde om halftwee een geschrokken buurtbewoner naar de politie. Hij was met een vuurwapen bedreigd door meerdere mannen die in de Jachthoornstraat liepen met tassen.



Vluchtte in paniek

Hij nam buiten poolshoogte nadat zijn hond aansloeg. In de straat zag hij de gemaskerde mannen die een vuurwapen op hem richtten. Vervolgens vluchtte hij in paniek weer naar binnen.



Agenten die ter plekke kwamen, vonden in de straat hennepresten. Ze concludeerden ook uit de verhalen van buurtbewoners dat er in de straat een kwekerij moest zitten.



Bewoners aangehouden

Toen ze bij het verdachte huis aanbelden, werd er niet opengedaan. Op het moment dat een slotenmaker de voordeur wilde openbreken, gebeurde dit wel. In het huis werden meerdere volledig ingerichte kwekerijen aangetroffen met enkele honderden planten. De drie bewoners werden aangehouden.



Naar de gewapende mannen is nog tevergeefs gezocht. De politie noemt het gebeuren ‘een mysterieuze zaak’. Ze laat weten dat het onderzoek naar de kwekerij en zeker ook naar de gemaskerde, gewapende mannen nog in volle gang is. Zo wordt er volgens een woordvoerder buurtonderzoek gedaan en ook wordt bekeken of er in de buurt camerabeelden beschikbaar zijn.



'Trieste zaak'

"Een hennepkwekerij. Meerdere gemaskerde, gewapende mannen. Dat heeft alle schijn van georganiseerde criminaliteit. En dat alles gewoon in een buurt waar mensen veilig denken te wonen. Dat is natuurlijk een heel trieste zaak", zegt een woordvoerder.