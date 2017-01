Volg hier LIVE de loodzware vierde etappe in de Dakar Rally [LIVEBLOG vanaf 13:00 uur]

EINDHOVEN - Er was woensdag, helaas, veel tijdverlies voor de Brabantse toppers in de loodzware derde etappe van de Dakar Rally. Erik van Loon zat zonder benzine, verloor uren en kan z'n klassement vergeten. Gerard de Rooy verspeelde ruim een half uur door kapotte banden. Alleen Ton van Genugten deed het goed. Hij werd derde bij de trucks, maar kreeg wel een straftijd van twintig minuten. Kortom: het kan vandaag alleen maar beter.

Donderdag 5 januari / etappe 4: San Salvador de Jujuy (Argentinië) -„ Tupiza (Bolivia)

Proef 416 km / totaal 521 km

De Dakar-karavaan gaat de grens met Bolivia over. Nu wordt het echt hoog, dit is de eerste van zes dagen op 3500 meter hoogte. Dat maakt alles zwaarder. Veel duinen en een zware klus voor de navigators, dus spektakel gegarandeerd. Volg hieronder alles op de voet in ons liveblog.



