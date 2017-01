Vrachtwagen vol ijzer kantelt in Den Bosch

DEN BOSCH - Een vrachtwagen vol met oud ijzer ligt gekanteld op de Rietveldenweg in Den Bosch. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is er overlast voor het verkeer.

Het ijzer uit de container ligt verspreid over het fietspad dat ernaast ligt. Op het moment dat de vrachtwagen kantelde, fietste daar niemand. Ook de vrachtwagenchauffeur raakte niet gewond. Er kwam volgens een getuige wel een ambulance ter plaatse, maar hij hoefde niet mee.



'Flink geschrokken'

De vrachtwagen is van IJzer- en Metaalhandel Van Erp. Volgens de eigenaar kantelde de container omdat die aan de zijkant te zwaar geladen was. Volgens hem is in ieder geval de cabine van de vrachtwagen beschadigd. "Ik schrok wel toen ik het hoorde, maar ben blij dat er alleen materiële schade is. Het belangrijkste is dat er geen mensen gewond zijn geraakt”, aldus Johan van Erp.





Het ongeluk gebeurde ter hoogte van de op- en afrit van de A59. Een rijbaan op de Rietveldenweg is afgesloten. Het verkeer wordt omgeleid. Volgens een getuige is er een grote kraan met een magneet aanwezig om het oud ijzer op te ruimen.