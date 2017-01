Lente in Safaripark Beekse Bergen: zeven dieren geboren

HILVARENBEEK - Er mag dan sprake zijn van een heuse 'flitswinter', bij de dieren in Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek is het al lente. In de week na kerst werden maar liefst zeven dieren geboren. Dat meldt het park donderdag.

Het dierenpark mocht een kleine giraffe, twee zwarte paardantilopen, twee impala's, een nijlantilope en een Kaapse buffel verwelkomen.



Het giraffejong wordt nog even goed in de gaten gehouden. Soms gaat zo'n kleintje niet zelfstandig staan of drinken. Vooralsnog gaat het goed maar het kersverse gezin blijft nog wel even binnen.



