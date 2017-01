'Wendy uit Zevenbergen gewurgd door echtgenoot die zich gedroeg als keizer Nero'

BREDA - De zaak tegen de man die ervan wordt verdacht zijn echtgenote Wendy uit Zevenbergen te hebben gedood, wordt pas op zijn vroegst in de zomer inhoudelijk behandeld. Justitie wil eerst nog een onderzoek naar het geheugenverlies van de man die volgens getuigen bekend staat als een ware tiran. Dat bleek donderdag tijdens een pro formazitting bij de rechtbank in Breda.

Justitie verdenkt de echtgenoot van Wendy ervan zijn vrouw te hebben gewurgd door haar keel en mond dicht te knijpen. Het zou gaan om een uit de hand gelopen ruzie nadat de man berichten had gelezen van Wendy waaruit bleek dat ze een relatie met iemand anders had.



'Keizer Nero'

Uit getuigenverklaringen blijkt dat de man als een tiran over zijn gezin heerste. In het dossier staat dat hij gewelddadig is en door sommigen keizer Nero werd genoemd. Dat is iets wat advocaat Simone van Hees wil weerleggen. Daarom moeten wat haar betreft andere getuigen worden gehoord.



"Er is toch een verschil tussen iemand die vaker te maken heeft met huiselijk geweld, of iemand die echt verschrikkelijke berichten te lezen krijgt en daarna de controle over zichzelf verliest. Ik denk dat er dan een andere straf uit zal rollen dan bij iemand bij wie geweld aan de orde van de dag is."



Geheugenverlies

De verdachte zegt zich niets te herinneren van de nacht waarop hij Wendy om het leven bracht. Gedurende vier uur zou de man hebben geleid aan geheugenverlies. Tegenover de rechter kon de verdachte daar geen duidelijkheid over geven. "Ik heb al veel nachtmerries gehad, maar geen concrete herinneringen."



Justitie vraagt zich af of dat geheugenverlies echt is, of dat de man sommige details liever niet wil vertellen. Een deskundige gaat uitzoeken hoe dat precies zit.



Ook komt er een toxicologischonderzoek naar de aanwezigheid van de stof thyreoglobine in het stoffelijk overschot. Dat is een stofje dat vrijkomt bij verwurging. Deze maand nog worden nog een man en een vrouw als getuigen gehoord.



De zaak gaat verder op 14 maart.