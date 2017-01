Grote hoeveelheid grondstoffen voor drugs aangetroffen in loods in Veghel

VEGHEL - In een loods bij een huis aan de Oliemolen in Veghel zijn donderdagmiddag vaten met chemicaliën ontdekt. Het gaat om een grote hoeveelheid grondstoffen voor de productie van synthetische drugs.

De brandweer trof de chemicaliën na een melding aan en schakelde de Landelijke Faciliteit Ondersteuning Ontmantelen (LFO) van de politie in om te onderzoeken wat voor stoffen er precies in de vaten zitten. De straat is deels afgesloten met lint. De politie is een onderzoek gestart. Er is nog niemand aangehouden.