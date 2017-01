Vriend overleden: roekeloze scooterrijder half jaar de cel in

VALKENSWAARD - De rechtbank in Den Bosch heeft een 22-jarige man uit Valkenswaard veroordeeld voor het veroorzaken van een dodelijk ongeval in Riethoven. Hij krijgt een gevangenisstraf van zes maanden en een rijontzegging van twee jaar.

De verdachte was op zijn motorscooter naar een feest in Westerhoven gegaan.'s Nachts stapte hij samen met een vriend op de motorscooter en wilde naar huis rijden. In een bocht raakte de bestuurder de macht over het stuur kwijt, raakte van de weg en botste tegen een boom en een huis. Hierdoor overleed de 20-jarige vriend.



Al eerder gewaarschuwd

De rechtbank was niet mild omdat de verdachte verklaarde dat hij niet meer wist wie de motorscooter had bestuurd terwijl uit bewijzen bleek dat het niemand anders kon zijn dan hij.



Bij de bepaling van de straf telde mee dat de man de nabestaanden van zijn vriend onbeschrijflijk leed heeft aangedaan. Bovendien was hij een maand eerder al door een politieman gewaarschuwd omdat hij gevaarlijk reed.



Justitie wilde ook dat de man uit Valkenswaard gestraft zou worden voor alcoholmisbruik en te hard rijden. Maar de rechter vond dat daar niet voldoende bewijs voor was.