NU LIVE: persconferentie stuw Grave, Rijkswaterstaat weet nog niet wanneer er noodoplossing komt

GRAVE - Het is nog niet duidelijk wanneer er weer water in de Maas gaat stromen tussen de stuw bij Sambeek en de stuw bij Grave. Dat maakte Rijkswaterstaat donderdagmiddag bekend tijdens een persconferentie over de kapotte stuw bij Grave. Een ongeluk als dit gebeurt niet vaak. "Het gaat hier om een unieke situatie", zegt Rijkswaterstaat. De persconferentie is nog bezig en is live te volgen in dit artikel.

Rijkswaterstaat is bezig met twee verschillende oplossingen: één oplossing voor de korte termijn en een structurele oplossing.Voor de ‘snelle’ oplossing denkt Rijkswaterstaat aan een 'mobiele dijk'. Welke oplossing er precies wordt gekozen, is nog niet duidelijk. De verschillende mogelijkheden worden momenteel doorgerekend. Als er een ‘noodstuw’ of 'mobiele dijk' wordt geplaatst, moet die binnen 48 uur kunnen worden verwijderd als er hoogwater op komst is. Ook weet Rijkswaterstaat nog niet precies wanneer deze tijdelijke oplossing klaar is.Na deze kortetermijnoplossing is Rijkswaterstaat ook bezig met het in gang zetten van de reparatie van de bestaande sluis, maar dat gaat nog wel even duren. De materialen voor deze structurele oplossing zijn wel al besteld. Maar ook voor deze structurele oplossing geldt dat Rijkswaterstaat nog niet weet wanneer dit gerealiseerd is.Een week geleden botste een schip tegen de stuw bij Grave. Het was toen erg mistig, waardoor het schip de naastgelegen sluis gemist heeft en vol op de stuw klapte. Vijf jukken (beweegbare delen van een stuw) zijn beschadigd geraakt en hierdoor zit er een gat van 25 meter in de stuw . Het waterpeil in de Maas is sinds het ongeluk drie meter gezakt Schepen kunnen dus niet of nauwelijks varen over de rivier tussen Sambeek en Grave, een stuk van 28 kilometer lang. Niet alleen de binnenvaart lijdt dagelijks honderdduizenden euro's schade . Ook veel andere bedrijven zijn gedupeerd door de lage waterstand, omdat er geen grondstoffen via het water geleverd of vervoerd kunnen worden. Er is ook schade voor de oevers, want die zijn drooggevallen en kunnen instorten.Behalve de Maas werd ook het Maas-Waalkanaal getroffen door de beschadigde stuw. Met pompen wordt de waterstand in het Maas-Waalkanaal verhoogd. Drie pompen verplaatsen ieder vijf miljoen liter water per uur. Het kanaal kan daardoor binnenkort weer gedeeltelijk gebruikt worden.