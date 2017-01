Ruud van Nistelrooy in beeld als trainer van Jong PSV

JEREZ DE LA FRONTEIRA - PSV ziet in Ruud van Nistelrooy een ideale kandidaat om trainer van Jong PSV te worden. Die vacature wordt vacant, omdat Pascal Jansen na dit seizoen hoofd opleidingen bij PSV wordt.

Voor Jansen wordt de tweede seizoenshelft zijn slotakkoord als trainer van Jong PSV. Wat hem betreft is Van Nistelrooy een ideale opvolger ("Ruud zou een fantastische trainer zijn"), al is hij er niet zeker van of de voormalige topspits geïnteresseerd is in die baan.



Binnen PSV leeft de voorkeur om een trainer 'uit eigen stal' naar voren te kunnen schuiven als trainer van Jong PSV. Ook Jürgen Dirkx, nu nog assistent-trainer bij Jong PSV, beschikt over de juiste trainingspapieren.Jong PSV verblijft op dit moment, net als het eerste elftal van de Eindhovense club, in Zuid-Spanje voor een trainingskamp.Eerder deze donderdag werd daar een oefenwedstrijd gespeeld tegen de Spaanse tweedeklasser Atlético Sanluquéño. Onder het toeziend oog van onder anderen het huidige hoofd opleidingen, Art Langeler, en technisch manager Marcel Brands eindigde het duel in 1-1.