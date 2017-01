Arriva plaatst voor veiligheid nieuw ticketautomaat in bussen

BREDA - Arriva wil alle bussen in Brabant dit jaar voorzien van een nieuw kaartjesautomaat waarbij reizigers met pin of contactloos vervoersbewijzen kunnen kopen. De chauffeur hoeft hierdoor geen vooraf gedrukte kaartjes meer mee te nemen. Het gaat om een maatregel die voortvloeit uit heel pakket maatregelen om contant geld uit de bus halen.

Het vervoersbedrijf begon vorig jaar met een proef met pinnen en contactloosbetalen in stadsbussen in Tilburg, Den Bosch en Breda. Aanleiding is een reeks overvallen op buschauffeurs.In totaal kan er in 180 bussen in Brabant gepind worden.



ZIE OOK: Jeugddetentie voor overvallers buschauffeurs in Tilburg, buit ging op aan dure kleren



Pintransacties

Volgens Arriva zijn de ervaringen met het pinnen in de bus positief. "We zien het aantal pintransacties in de bus toenemen. Reizigers zijn tevreden en geven aan het prettig te vinden dat deze nieuwe betaalmogelijkheid aanwezig is in de bus."



Ook chauffeurs ervaren het pinnen als gebruiksvriendelijk en gemakkelijk. Chauffeuse Marian van Roestel: "Wij als chauffeurs zijn blij met cashloze betalingen. Het is door de passagiers verrassend snel opgepakt als goede mogelijkheid om te betalen in de bus."



Na 19:00 uur

Sinds 1 oktober kan 's avonds in Tilburg niet meer met contant geld in de bus betaald worden. Vanaf 1 februari kan dat ook niet meer na 19:00 uur in Breda en Den Bosch.



Passagiers lijken volgens Arriva een voorkeur te hebben voor pinnen. "Als chauffeurs voelen we ons zeker veiliger 's avonds zonder geld op zak. Er wordt nu al uitgekeken naar het moment dat er helemaal geen contact geld meer op de bus is", aldus Van Roestel.



Geen contant geld meer

Arriva streeft ernaar uiterlijk vanaf 1 januari 2018 in al haar bussen in Nederland geen contant geld meer te accepteren.